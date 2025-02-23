Lider, Ş.Urfa’ya takıldı:0-0

TRENDYOL 1. Lig'de açık ara lider durumda bulunan Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı. Yeşil siyahlılar, üç maç aradan sonra puan kaybederken ev sahibi takım üst üste ikinci beraberliğini aldı.ÜST sıralara tutunmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği 3-3 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Keçiören'in gollerini Mame Diouf (2) ve Francis Ezeh kaydetti. G.Birliği'nin golleri ise Popa (2) ve Metehan Mimaroğlu'dan (Penaltı) geldi. Diğer sonuçlar: Çorum- Adana: 1-1, Ankaragücü-Bandırma: 4-0, İstanbulspor-F.Karagümrük: 2-0.