Rize’den çılgın dönüş

Süper Lig'deki Karadeniz derbisinde müthiş bir düello yaşandı. Çaykur Rizespor, Samsun deplasmanında 2-0 geriden gelip 3-2'lik galibiyete uzandı.52'de bu kez Samsun'lu Satka kendi ağlarını vurunca skor 2-1 oldu.İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rize 2 dakikada bulduğu gollerle unutulmaz bir zafere imza attı.