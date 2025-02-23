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Giriş Tarihi: 23.2.2025

Rize’den çılgın dönüş

Karadeniz derbisi nefes kesti. Yeşil-mavililer, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Samsunspor’u karşılaşmanın son anlarında 2 dakikada attığı gollerle mağlup etti

Rize’den çılgın dönüş
Süper Lig'deki Karadeniz derbisinde müthiş bir düello yaşandı. Çaykur Rizespor, Samsun deplasmanında 2-0 geriden gelip 3-2'lik galibiyete uzandı. Ev sahibi takım, 23'te Samet Akaydın'ın kendi kalesine ve 41'de Emre Kılınç'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. 52'de bu kez Samsun'lu Satka kendi ağlarını vurunca skor 2-1 oldu. 86'da sahneye çıkan Ali Sowe 2-2 eşitliği getirip ateşi yaktı. 88'de Zeqiri takımını 3-2 öne geçirince İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rize 2 dakikada bulduğu gollerle unutulmaz bir zafere imza attı. Thomas Reis'in ekibi Samsun, evinde 5 ay sonra yenilgiyle tanıştı.
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Rize’den çılgın dönüş
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