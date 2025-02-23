Son dakika: Trabzonspor’un rakibi Gaziantep FK! 11’ler belli oldu

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan bordo-mavili takım, 3 puan alarak alt sıralardaki takımla puan farkını açmak istiyor. Diğer yandan sezon teknik direktör Selçuk İnan ile kötü bir performans ortaya koymayan Gaziantep FK da zorlu rakibi karşısında puan almayı hedefliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan.

Gaziantep FK XI: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke.

Şenol Güneş: "Bulunduğumuz yerden rahatsızız. Hava, saha şartları ne olursa olsun mazeret sunmak doğru değil. Yetenekli oyuncularımız var, umarım kazanan biz oluruz."

Selçuk İnan: "Tekrar burada olmak çok güzel. Burada önemli bir zamanım geçti. Bugün Trabzonspor'la kendi sahasında oynayacak olmak, bütün hocalar ve oyuncular için zordur. Bunun da farkındayız."