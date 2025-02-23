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Giriş Tarihi: 23.2.2025 17:57 Son Güncelleme: 23.2.2025 18:42

Son dakika: Trabzonspor'un rakibi Gaziantep FK! 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Bordo-mavili takım bu maçı kazanarak Beşiktaş derbisindeki mağlubiyeti unutmak istiyor. Diğer yandan bu sezon Selçuk İnan ile iyi işler çıkaran Gaziantep FK zorlu maçtan puanl ayrılmanın hedefinde. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Son dakika: Trabzonspor’un rakibi Gaziantep FK! 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş derbisindeki mağlubiyeti unutmak isteyen Trabzonspor bugün evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan bordo-mavili takım, 3 puan alarak alt sıralardaki takımla puan farkını açmak istiyor. Diğer yandan sezon teknik direktör Selçuk İnan ile kötü bir performans ortaya koymayan Gaziantep FK da zorlu rakibi karşısında puan almayı hedefliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan.

Gaziantep FK XI: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke.

Şenol Güneş: "Bulunduğumuz yerden rahatsızız. Hava, saha şartları ne olursa olsun mazeret sunmak doğru değil. Yetenekli oyuncularımız var, umarım kazanan biz oluruz."

Selçuk İnan: "Tekrar burada olmak çok güzel. Burada önemli bir zamanım geçti. Bugün Trabzonspor'la kendi sahasında oynayacak olmak, bütün hocalar ve oyuncular için zordur. Bunun da farkındayız."

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Son dakika: Trabzonspor'un rakibi Gaziantep FK! 11'ler belli oldu
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