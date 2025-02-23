Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincic sahne aldı, bugün geliyor
Giriş Tarihi: 23.2.2025

Vincic sahne aldı, bugün geliyor

Vincic sahne aldı, bugün geliyor
Galatasaray-F.Bahçe derbisinde düdük çalacak Sloven hakem Slavko Vincic, dün Slovenya Ligi'nde oynanan NK Bravo-Koper maçını yönetti. NK Bravo, evinde ağırladığı Koper'i 2-1 yenerek 4. sıraya yükselip rakibinin önüne geçti. Karşılaşmada ev sahibi NK Bravo 13, konuk Koper ise 14 faul yaptı. Vincic, NK Bravo oyuncularına 4, Koper'e ise 1 sarı kart gösterdi. Sosyal medyada 45 yaşındaki hakemin Slovenya Ligi'nde haftanın zorlu müsabakasında başarılı bir maç yönettiği yorumları yapıldı. Slavko Vincic ve ekibi dev derbi için bugün İstanbul'a gelecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam...

ARKADAŞINA GÖNDER
Vincic sahne aldı, bugün geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA