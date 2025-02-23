Vincic sahne aldı, bugün geliyor

Galatasaray-F.Bahçe derbisinde düdük çalacak Sloven hakemNK Bravo, evinde ağırladığı Koper'i 2-1 yenerek 4. sıraya yükselip rakibinin önüne geçti. Karşılaşmada ev sahibi NK Bravo 13, konuk Koper ise 14 faul yaptı.Sosyal medyada 45 yaşındaki hakemin Slovenya Ligi'nde haftanın zorlu müsabakasında başarılı bir maç yönettiği yorumları yapıldı.Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam...