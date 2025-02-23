Vincic sahne aldı, bugün geliyor

Galatasaray-F.Bahçe derbisinde düdük çalacak Sloven hakem Slavko Vincic, dün Slovenya Ligi'nde oynanan NK Bravo-Koper maçını yönetti.
NK Bravo, evinde ağırladığı Koper'i 2-1 yenerek 4. sıraya yükselip rakibinin önüne geçti. Karşılaşmada ev sahibi NK Bravo 13, konuk Koper ise 14 faul yaptı. Vincic, NK Bravo oyuncularına 4, Koper'e ise 1 sarı kart gösterdi.
Sosyal medyada 45 yaşındaki hakemin Slovenya Ligi'nde haftanın zorlu müsabakasında başarılı bir maç yönettiği yorumları yapıldı. Slavko Vincic ve ekibi dev derbi için bugün İstanbul'a gelecek.
Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam...