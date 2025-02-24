Evinde bir başka

Deplasmanda 14 resmi maçtır (7M/7B) kazanamayan Trabzonspor, evinde ise rakiplerinin kâbusu olmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, ligde Papara Park'taki üst üste 5. karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte sadece 2 gol yiyen ve onları da dün kalesinde görenYUNUS EMRE SELTrabzonspor'un kiralık forveti Banza, dün yine takımını sırtladı. Tecrübeli santrfor, iki kez ağları sarsmayı başardı ve ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı. Trabzonspor'da geçen sezon Paul Onuachu, 15 defa rakip fileleri havalandırmıştı. Banza, Onuachu'yu da geride bırakmış oldu. Maç sonunda şu değerlendirmeyi yaptı: "İkinci yarıda goller yedik ama kazanmak önemliydi."Bordo-mavililerin Boşnak sağ kanat oyuncusu Edin Visca, dün takımına hem gol hem de asist katkısı verdi. Gol sayısını 4'e yükselten 35 yaşındaki futbolcu, asistte de 6'ya ulaştı. Hava şartlarının kendilerini çok zorladığını belirten Visca, "Gecenin yıldızı takımdı. Geçen hafta duran top çalıştık, yine çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Visca'nın golünün pasını veren ve Trabzonspor'daki ilk asistini yapan yeni transfer Oleksandr Zubkov, etkili bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. "3-0'a kadar iyi bir maçtı bizim için" diyen Ukraynalı futbolcu,ifadelerini kullandı.Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve maç saatinde dePapara Park'ta büyük boşluklar dikkat çekerken Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.Trabzonspor'unyeni transferlerinden Danylo Sikan, maçın ardından hedef olarak Türkiye Kupası'nı gösterdi. Ukraynalı hücum oyuncusu, "Deplasman veya içeride, nerede oynadığımızdan bağımsız şekilde her maçı kazanabilmek çok önemli.diye konuştu. Fırtına, çarşamba günü kupada Rizespor ile karşılaşacak.Gaziantep FK filelerini ligde ilk kez sarsan Visca, Riad Bajic'i geride bırakarak Süper Lig'e geldiği 2011/12'den bu yana en fazla takıma gol atan yabancı oyuncu oldu (28).