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Giriş Tarihi: 25.2.2025 01:25

Galatasaray 33 maç sonra bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, 33 maç sonra bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

İHA
Galatasaray 33 maç sonra bir ilki yaşadı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle 33 resmi maç sonra gol atamadı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sahadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-kırmızılılar, 33 resmi karşılaşma sonra gol kaydedemedi. Son olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında gol atamayan Aslan, daha sonraki Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 33 maçta gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray'ın gol atma serisi, Fenerbahçe derbisinde sona erdi.

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Galatasaray 33 maç sonra bir ilki yaşadı
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