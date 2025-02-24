GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI | Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park’ta karşılaşıyor! Dev derbide 11’ler belli oldu...

Ligde oynadığı son 9 müsabakayı kaybetmeyen ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri ise haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.