GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI | Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park’ta karşılaşıyor! Dev derbide 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de lider Galatasaray, derbide kazanarak puan farkını 9'a çıkarmayı hedefliyor. Ligin geride kalan 23 haftasında sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet ve 3 beraberlikle 63 puan topladı.
Ligde oynadığı son 9 müsabakayı kaybetmeyen ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri ise haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.
RAMS PARK'TA SON DERBİ F.BAHÇE'NİN
Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti. Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.
İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine 3-1 üstünlük kurmuştu.
EKSİKLER:
Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı kırmızılılarda ise sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs ve Alvaro Morata takımdaki yerlerini alamayacak.