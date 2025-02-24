Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI | Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşılaşıyor! Dev derbide 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 24.2.2025 19:01 Son Güncelleme: 24.2.2025 19:07

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI | Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşılaşıyor! Dev derbide 11'ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI | Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park’ta karşılaşıyor! Dev derbide 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de lider Galatasaray, derbide kazanarak puan farkını 9'a çıkarmayı hedefliyor. Ligin geride kalan 23 haftasında sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet ve 3 beraberlikle 63 puan topladı.

Ligde oynadığı son 9 müsabakayı kaybetmeyen ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri ise haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

İŞTE 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Sallai, Eren, Sara, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lemina, Osimhen.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Kostic, En-Nesyri, Dzeko.

RAMS PARK'TA SON DERBİ F.BAHÇE'NİN

Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti. Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine 3-1 üstünlük kurmuştu.

EKSİKLER:

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı kırmızılılarda ise sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs ve Alvaro Morata takımdaki yerlerini alamayacak.

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GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI | Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşılaşıyor! Dev derbide 11'ler belli oldu...
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