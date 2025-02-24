Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan’a tepki!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'yi Rams Park'ta ağırlayacak. Slavko Vincic'in düdük çalacağı maçta iki takım da stadyuma ulaştı. Maç öncesi Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Mert Hakan, takım arkadaşlarından ayrılarak kale arkası bölümüne gitti.