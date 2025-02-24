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Giriş Tarihi: 24.2.2025 19:14 Son Güncelleme: 24.2.2025 19:16

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan'a tepki!

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği dev maç öncesinde Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan’a tepki!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'yi Rams Park'ta ağırlayacak. Slavko Vincic'in düdük çalacağı maçta iki takım da stadyuma ulaştı. Maç öncesi Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Mert Hakan, takım arkadaşlarından ayrılarak kale arkası bölümüne gitti.

TARAFTARDAN MERT HAKAN'A TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi. Mert Hakan daha sonra takım arkadaşları ile birlikte deplasman tribününde bulunan taraftarları selamladı.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan'a tepki!
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