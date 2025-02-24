Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic’in derbi raporu! Tam 7 kez...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sloven Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetti.
Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Slavko Vincic maçta toplam 7 kez sarı kartına başvurdu. Bu kartların 5'ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2'sini de sarı-lacivertli futbolcular gördü.
GALATASARAY'DA 5, FENERBAHÇE'DE 2 OYUNCU
Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün, Fenerbahçe'de ise Çağlar Söyüncü ile Fred, sarı kart gören futbolculardı.