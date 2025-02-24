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Giriş Tarihi: 24.2.2025 22:36

Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic'in derbi raporu! Tam 7 kez...

Süper Lig'in 25.haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Sloven Slavko Vincic, müsabakada toplam 7 sarı kart gösterdi. İşte Vincic'in performansı...

İHA
Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic’in derbi raporu! Tam 7 kez...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sloven Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetti.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Slavko Vincic maçta toplam 7 kez sarı kartına başvurdu. Bu kartların 5'ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2'sini de sarı-lacivertli futbolcular gördü.

GALATASARAY'DA 5, FENERBAHÇE'DE 2 OYUNCU

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün, Fenerbahçe'de ise Çağlar Söyüncü ile Fred, sarı kart gören futbolculardı.

55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

Bu mücadeleyle birlikte 55 yıl sonra Süper Lig'de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yaptı. Ayrıca iki takım arasında ligde 18. kez de yabancı hakem düdük çaldı.

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Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic'in derbi raporu! Tam 7 kez...
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