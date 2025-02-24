Gaziantep FK’nin deplasman hasreti sürdü!

Kırmızı siyahlılar, ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK karşısında galip gelirken, devam eden haftalarda Net Global Sevasspor, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'ye, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'a mağlup oldu, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Trabzonspor'a dün 3-2 yenilen Gaziantep ekibi, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 10 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamadı.

Ligde 29 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 30 kez havalandırırken kalesinde 33 gole engel olamadı.

Gaziantep FK'nin devre arasında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı defans oyuncusu Semih Güler, yeni takımında ilk kez gol sevinci yaşadı.

DEPLASMANDA TRABZONSPOR'DAN PUAN ALAMIYOR

Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçlarda puan alamadı.

Güneydoğu temsilcisi, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, 2022-2023 sezonunda 4-2, dün ise 3-2 mağlup oldu.

Bu maçlarda rakip filelere 7 gol atan kırmızı-siyahlılar kalesinde 18 gördü.

Gaziantep FK, evinde Trabzonspor ile oynadığı 6 maçın 2'sinde mağlup olurken 4 maç ise berabere bitti.