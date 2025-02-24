İcardi&Wanda İstanbul’da!

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de operasyon geçiren Mauro İcardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde soluğu İstanbul'da aldı. Cumartesi günü Türkiye'ye gelen Arjantinli yıdız, dün Florya'ya giderek, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla görüştü.
Golcü futbolcunun, maçta da tribündeki yerini alarak takımı destekleyeceği belirtildi. Öte yandan oyuncunun sancılı bir ayrılık sürecinden geçtiği eski eşi Wanda Nara da dün İstanbul'daydı. Sosyal medya hesabından uçaktaki fotoğrafını paylaşan Nara, bir kuruluş tarafından kendisine layık görülen "Yılın kadını" adaylığı için İstanbul'a geldiğini açıkladı.
Nara'nın derbiyi statta izleyip izlemeyeceği ise merak konusu oldu.
'KAYITLARI KAMUOYUNA DİNLETİN'
G.Saray-Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunda VAR'a gidilmese de ses kayıtlarının paylaşılması sonrasında sarı-kırmızılılar, 46 pozisyonun ses kayıtlarının açıklanması için çağrı yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde TFF'ye giden G.Saraylı yöneticiler, İkinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile buluştu. Burada TFF cephesinden gelen "3-4 pozisyonun ses kayıtlarını dinletelim" teklifini reddeden sarı-kırmızılı idareciler, "Bize değil kamuoyuna dinletin" yanıtını verdi.
FEDERASYONA DAVA HAZIRLIĞI
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları konusunda savcılıktan gelecek kararı bekliyor. Ayrıca TFF Etik Kurulu'ndan ceza çıkması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak. Hacıosmanoğlu, "Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Söylediklerinin %10'unu belgelesin, o gün görevi bırakacağım. İspatlayamazsa Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde" demişti.
ASLAN SAHASINDA KANARYA DIŞARIDA
Galatasaray, bu sezon evinde rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Süper Lig'de taraftarı önünde hiç yenilgi almayan sarı-kırmızılı ekip, 10 maçını kazanırken, 2'sinden de beraberlikle ayrıldı. Puan kayıplarını Eyüpspor ve Kasımpaşa karşısında yaşadı.
F.Bahçe ise deplasman performansıyla öne çıktı. 12 müsabakada 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 1 kez yenildi. Sadece Dolmabahçe'de Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler; Eyüp, Samsun ve Göztepe ile de yenişemedi.
MUSLERA DENEYİMİYLE BİR ADIM ÖNE ÇIKIYOR
Kalecilerin performansları derbinin sonucunda belirleyici olacak. Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 32 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. 38 yaşındaki kaleci, söz konusu derbilerde 26 kez topu ağlarında görürken 14 müsabakada rakibine gol izni vermedi.
Fenerbahçe'de ilk 11'de forma giymesi beklenen İrfan Can Eğribayat ise sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı 1 kez forma giydi ve 3 gole engel olamadı.
ATILAN GOLLERİN ÇOĞU YABANCI İSİMLERDEN
Türk futbolunun iki köklü kulübü arasında geride kalan 11 sezonda oynanan 24 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 19, sarı-lacivertli takımın da 12 golü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular; Fenerbahçe'de 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı.
KULÜBEDEN KATKIDA JOSE MOURİNHO FARKI
Yedek oyuncuların verimliliğinde Fenerbahçe, Süper Lig'in en iyi takımı olarak zirvede. Teknik direktör Jose Mourinho'nun 23 karşılaşmadaki 109 hamlesi 7 gol-11 asistlik katkı sağladı.
Ligin ilk yarısında kulübe zayıflığı nedeniyle eleştirilen Galatasaray'da kenardan giren oyuncular, tabelayı yalnızca 8 kez (5 gol-3 asist) değiştirebildi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, ligde 6 puan farkla zirvede yer almalarına rağmen bu karnesiyle altıncı olabildi.