İcardi&Wanda İstanbul’da!

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de operasyon geçiren Mauro İcardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde soluğu İstanbul'da aldı.Golcü futbolcunun, maçta da tribündeki yerini alarak takımı destekleyeceği belirtildi. Öte yandan oyuncunun sancılı bir ayrılık sürecinden geçtiği eski eşi Wanda Nara da dün İstanbul'daydı.Nara'nın derbiyi statta izleyip izlemeyeceği ise merak konusu oldu.G.Saray-Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunda VAR'a gidilmese de ses kayıtlarının paylaşılması sonrasında sarı-kırmızılılar, 46 pozisyonun ses kayıtlarının açıklanması için çağrı yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde TFF'ye giden G.Saraylı yöneticiler, İkinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile buluştu. Burada TFF cephesinden gelen "3-4 pozisyonun ses kayıtlarını dinletelim" teklifini reddeden sarı-kırmızılı idareciler, "Bize değil kamuoyuna dinletin" yanıtını verdi.G.Saray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları konusunda savcılıktan gelecek kararı bekliyor. Ayrıca TFF Etik Kurulu'ndan ceza çıkması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak. Hacıosmanoğlu, "Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Söylediklerinin %10'unu belgelesin, o gün görevi bırakacağım. İspatlayamazsa Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde" demişti.Galatasaray, bu sezon evinde rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Süper Lig'de taraftarı önünde hiç yenilgi almayan sarı-kırmızılı ekip, 10 maçını kazanırken, 2'sinden de beraberlikle ayrıldı.F.Bahçe ise deplasman performansıyla öne çıktı. 12 müsabakada 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 1 kez yenildi. Sadece Dolmabahçe'de Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler; Eyüp, Samsun ve Göztepe ile de yenişemedi.Kalecilerin performansları derbinin sonucunda belirleyici olacak. Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 32 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.Fenerbahçe'de ilk 11'de forma giymesi beklenen İrfan Can Eğribayat ise sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı 1 kez forma giydi ve 3 gole engel olamadı.Türk futbolunun iki köklü kulübü arasında geride kalan 11 sezonda oynanan 24 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 19, sarı-lacivertli takımın da 12 golü yabancı futbolculardan geldi.Yedek oyuncuların verimliliğinde Fenerbahçe, Süper Lig'in en iyi takımı olarak zirvede. Teknik direktörLigin ilk yarısında kulübe zayıflığı nedeniyle eleştirilen Galatasaray'da kenardan giren oyuncular, tabelayı yalnızca 8 kez (5 gol-3 asist) değiştirebildi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü