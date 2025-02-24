‘İsrail’e men’ çağrısı

İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırıma tepkiler çığ gibi büyürken bir yenisi daha eklendi. La Liga ekiplerinden Alaves'in taraftarı, Espanyol ile oynanan karşılaşmada İsrail'e kırmızı kart gösterdi.Futbolseverler, tribünlerde attıkları sloganlarda İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi çağrısında bulundu.