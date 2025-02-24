‘İsrail’e men’ çağrısı

İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırıma tepkiler çığ gibi büyürken bir yenisi daha eklendi. La Liga ekiplerinden Alaves'in taraftarı, Espanyol ile oynanan karşılaşmada İsrail'e kırmızı kart gösterdi. Yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla İsrail'e kin kustu. Statta tribünlerin bir bölümü de tamamen kırmızıya büründü.
Futbolseverler, tribünlerde attıkları sloganlarda İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi çağrısında bulundu. Geçen hafta da Osasuna seyircisi, Real Madrid'i konuk ettikleri karşılaşmada İsrail'e aynı tepkiyi göstermişti.