Kayseri tam yol

Alt sıralarda kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça (2 galibiyet, 2 beraberlik) çıkardı. Oyuna hızlı başlayan ev sahibi takım, renktaşının kalecisi Lis'i geçmekte zorlanırkenGöztepe, 89. dakikada gole çok yaklaştı. Ancak Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top, kale direğine çarparak auta çıktı.