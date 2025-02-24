Kayseri tam yol

Alt sıralarda kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça (2 galibiyet, 2 beraberlik) çıkardı. Oyuna hızlı başlayan ev sahibi takım, renktaşının kalecisi Lis'i geçmekte zorlanırken aradığı golü 44. dakikada buldu. Bourabia'nın pasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası yayının solundan sert vurdu. Kale direğine çarpıp dönen meşin yuvarlak, Nazon'un dokunuşunda filelerle buluştu: 1-0.
Göztepe, 89. dakikada gole çok yaklaştı. Ancak Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top, kale direğine çarparak auta çıktı. 90 dakika sonunda gülen taraf 1-0'lık skorla Kayseri oldu.