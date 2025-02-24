Scout akını

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide alınacak sonuç zirve yarışı için büyük önem taşırken, iki takımın yıldızlarının ortaya koyacağı performans da Avrupa kulüplerinin yakın takibinde... Fenerbahçe ile son dönemde öne çıkan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek bu isimlerin başında geliyor. 2-2 biten Anderlecht maçında gol atan futbolcuyu Hollanda, Fransa, İtalya ve Premier Lig'den bazı takımlar derbide izleyecek. Ajax kulübü, Oğuz Aydın için İstanbul'da olacak. Szymanski'yi de 2 senedir takip eden Stuttgart, Napoli ve Atalanta
bu maçta da yalnız bırakmayacak. G.Saray cephesinde ise Barış Alper'e West Ham'ın yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan ilgi var. Osimhen Chelsea, Manchester United ve Juventus tarafından izleniyor. Sara ise Brezilya Milli Takımı'nın takibinde.
'ARJANTİN'DEN MİSAFİR GETİRMEDİK!'
F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İcardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın sevgilisi olan Arjantinli rapçi L-Gante'nin, derbiyi izlemek için İstanbul'a getirildiği iddialarını yalanlayan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Arjantin'den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim."
RANGERS'TA ŞOK AYRILIK!
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers'ta flaş bir ayrılık yaşanacak. İskoç ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırma kararı aldı. Sky Sports'un haberine göre; kulüp yönetimi, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Fransız teknik adamın 16 aylık serüvenine son verecek.
Geçtiğimiz günlerde ligde St. Mirren'e 2-0 kaybeden Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.
GOLCÜLER FORMDA
Derbide gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin forvetlerinin üzerinde olacak. Osimhen Aslan, En-Nesyri ve Dzeko Kanarya'nın gol ayakları. İşte o rakamlar:
En-Nesyri son haftalarda uçuşa geçti. Avrupa, lig, kupa fark etmiyor, atıyor. 36 resmi maçta 24 golü var. Ligde 22 karşılaşmada 15 gol attı. Forma giydiği son 8 lig maçında 12 gol kaydederken, 5'inde duble yaptı.
Osimhen ligde 18 maçta 14 gole ulaştı. Son Rize deplasmanında attığı iki golle takıma galibiyeti getiren isimdi. Resmi karşılaşmalarda ise 25 maçta 20 kez ağları sarstı.
Dzeko, Fenerbahçe'nin bir diğer gol ayağı olarak 37 müsabakada 19 gole ulaştı. Ligde 23 maçta 12 golü var. Kaptan atmadığı maçlarda da attırıyor; 7 asiste ulaştı.
SAMET PRİM SAVAŞLARI
Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticiler, saha dışı mücadele ile derbinin ateşini alevlemiş durumda. İdmanlara yapılan ziyaretler, motivasyon yemeklerinin yanı sıra kesenin ağzı da açıldı. Her iki cephe de bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Yöneticiler galibiyet halinde kendi ceplerinden para yağdıracak.
YEN, 5 MİLYON EURO'YU AL!
Şampiyonluk iddiasını sürdürmek için galibiyetin önemini bilen Fenerbahçeli yöneticiler, 5 milyon Euro'luk (yaklaşık 190 milyon TL) rakamı gözden çıkarmış durumda. Bunu da galip gelinmesi halinde kendi ceplerinden ödeyecekler.
RAKAMI SİZLER YAZIN
Geçen
ay şampiyonluk primlerini tamamen ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, derbi için de prim sözü verdi. Rakam belirlemeyen Galatasaray cephesinde son sözü Dursun Özbek söyleyecek. Başkan, Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde oyuncularına "Rakamı siz yazın" diyerek açık çek verdi.