Scout akını

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide alınacak sonuç zirve yarışı için büyük önem taşırken, iki takımın yıldızlarının ortaya koyacağı performans da Avrupa kulüplerinin yakın takibinde...bu maçta da yalnız bırakmayacak. G.Saray cephesinde iseF.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İcardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın sevgilisi olan Arjantinli rapçi L-Gante'nin, derbiyi izlemek için İstanbul'a getirildiği iddialarını yalanlayan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Arjantin'den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim."F.Bahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers'ta flaş bir ayrılık yaşanacak. İskoç ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırma kararı aldı. SGeçtiğimiz günlerde ligde St. Mirren'e 2-0 kaybeden Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.Derbide gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin forvetlerinin üzerinde olacak. Osimhen Aslan, En-Nesyri ve Dzeko Kanarya'nın gol ayakları. İşte o rakamlar:En-Nesyri son haftalarda uçuşa geçti. Avrupa, lig, kupa fark etmiyor, atıyor. 36 resmi maçta 24 golü var. Ligde 22 karşılaşmada 15 gol attı. Forma giydiği son 8 lig maçında 12 gol kaydederken, 5'inde duble yaptı.Osimhen ligde 18 maçta 14 gole ulaştı. Son Rize deplasmanında attığı iki golle takıma galibiyeti getiren isimdi. Resmi karşılaşmalarda ise 25 maçta 20 kez ağları sarstı.Dzeko, Fenerbahçe'nin bir diğer gol ayağı olarak 37 müsabakada 19 gole ulaştı. Ligde 23 maçta 12 golü var. Kaptan atmadığı maçlarda da attırıyor; 7 asiste ulaştı.Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticiler, saha dışı mücadele ile derbinin ateşini alevlemiş durumda. İdmanlara yapılan ziyaretler, motivasyon yemeklerinin yanı sıra kesenin ağzı da açıldı. Her iki cephe de bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Yöneticiler galibiyet halinde kendi ceplerinden para yağdıracak.Şampiyonluk iddiasını sürdürmek için galibiyetin önemini bilen Fenerbahçeli yöneticiler, 5 milyon Euro'luk (yaklaşık 190 milyon TL) rakamı gözden çıkarmış durumda. Bunu da galip gelinmesi halinde kendi ceplerinden ödeyecekler.Geçenay şampiyonluk primlerini tamamen ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, derbi için de prim sözü verdi. Rakam belirlemeyen Galatasaray cephesinde son sözü Dursun Özbek söyleyecek. Başkan, Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde oyuncularına "Rakamı siz yazın" diyerek açık çek verdi.