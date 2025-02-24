Şenol Güneş’ten bombardıman

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından sert açıklamalar yaptı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nunsözlerine tepki gösteren Güneş'ten satır başları şu şekilde:Hakem takdir haklarının tamamını rakipten yana kullandı. Verdiği kararlar çelişkili ama ceza yemeyelim!Bir haksızlık varsa gereğini yapmalısın. Bunu konuşarak kahramanlaşamazsın.G.Saray'da bir oyuncu sakatlandı, ortalığı yıktılar, bir hafta sonra oynadı. Bizim daha uzun süreli sakatlıklarımız oldu, bir şey demedik. Kayda geçsin, ileride kafaya oynarken kullanırız.Yabancı hakem gelse ne olur, gelmese ne olur. Yine tartışmalar sürecek. Siz sadece ligde yukarı bakıyorsunuz.