Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan kötü istatistik! Galatasaray’a karşı bunu hiç yapamadı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen'de oynanan maç 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın sahasında henüz galibiyet alamadı.
Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı 2012/13 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olmuş ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.
Portekizli teknik adam 2013-14 yılında Chelsea'nin başında konuk olduğu sarı-kırmızılı takımla 1-1 berabere kalırken, son oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında da rakibini üstünlük kuramadı.