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Giriş Tarihi: 24.2.2025 22:46 Son Güncelleme: 24.2.2025 22:46

Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan kötü istatistik! Galatasaray'a karşı bunu hiç yapamadı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatarasay ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği maç 0-0 sona erdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho  adına dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan kötü istatistik! Galatasaray’a karşı bunu hiç yapamadı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen'de oynanan maç 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın sahasında henüz galibiyet alamadı.

Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı 2012/13 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olmuş ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Portekizli teknik adam 2013-14 yılında Chelsea'nin başında konuk olduğu sarı-kırmızılı takımla 1-1 berabere kalırken, son oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında da rakibini üstünlük kuramadı.

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Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan kötü istatistik! Galatasaray'a karşı bunu hiç yapamadı
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