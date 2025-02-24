Yok böyle defans performansı!

Beşiktaş, ligin en az gol yiyen takımı olan Eyüpspor'a 3 gol atarak bu ünvanını elinden aldı. Siyah-beyazlılar, kötü geçen sezonda kalesinde 23 maçta 23 top görürken, G.Saray ve F.Bahçe ile birlikte ligin en az gol yiyen ekipleri arasına girdi. Üstelik bu başarıya stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklarına rağmen ulaştıBu sezon tüm savunması uzun ya da kısa sakatlıklar yaşarken siyah-beyazlılar, birçok maça da yedek kulübesinde bir stoperi olmadan çıktı. Necip Uysal'ı sezon başında sakatlığa kurban veren Beşiktaş, sonrasında Paulista'nın da ameliyat masasına yatmasıyla alternatifleri tüketti.Zaman zaman yokluktan dolayı Zaynutdinov, bu bölgede kullanıldı.Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Solskjaer'in gelmesiyle birlikte çıkışa geçen isimler arasında Joao Mario da yer aldı. Norveçli hocanın Sivasspor maçında orta sahada, Trabzonspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında ise sol kanatta forma verdiği Portekizli yıldız, özellikle pas istatistiği ile dikkat çekti. Sivas'a karşı 52 pas denemesinin 47'sinde başarılı olup %90 isabet yakalayan 32 yaşındaki futbolcu, aynı şekildeEyüpspor müsabakasında da etkili oyun ortaya koyan ve zorlu hava şartlarına rağmen dikkat çeken performans üreten Joao Mario, 57 pas denemesinin 49'unda başarılı olarak %86 isabete ulaştı.Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kiralık gittiği Çaykur Rizespor'dan geri dönen Amir Hadziahmetovic, adım adım ilk 11'e yaklaşıyor. Boşnak futbolcu, son iki maçtakısa sürede Solskjaer'in gözüne girmeyi başardı. Chamberlain'den istediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcının, Hadziahmetovic'e Antalyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında başlangıç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.Bu sezon Paulista 22, Necip ise 36 maçta yoktu. İki yıldız, yavaş yavaş takımla çalışmalara başlarken Paulista'nın 2, Necip'in ise 3 hafta sonra tam hazır duruma gelmesi bekleniyor.