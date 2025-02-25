Beşiktaş kupada Antalyaspor’a konuk oluyor! Solskjaer’in ilk 11 tercih belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırmak için son maçlarına çıkıyor.
D grubunda Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 15:00'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
SOLSKJAER'İN 11 TERCİHİ
Antalyaspor XI: Kenan Piric, Mert, Amar, Thalisson, Abdürrahim, Petrusenko, Erdal, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Gaich
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Arroyo, Joao Mario, Semih Kılıçsoy
TUR HESAPLARI
Kupada 2'de 2 yaparak 6 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, son maçını da kazanıp iyi gidişatını sürdürmek istiyor. 3 puanlı Antalyaspor ise mücadeleden galip ayrılarak üst tura çıkmayı planlıyor.
Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.