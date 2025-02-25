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Giriş Tarihi: 25.2.2025 20:28

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

DHA
Fenerbahçe’de kupa mesaisi başladı!

Süper Lig'de dün Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Galatasaray maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı!
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