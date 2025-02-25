Fenerbahçe’de kupa mesaisi başladı!

Süper Lig'de dün Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Galatasaray maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.