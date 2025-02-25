Fenerbahçe’den Mourinho açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 0-0 biten derbi ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları sebebiyle Galatasaray suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Sarı-lacivertliler, konuya ilişkin resmi hesabından bir açıklama paylaştı:

''Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur. Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.''