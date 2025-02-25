Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Derbide ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.