İspanya’da nefes kesen maç: Barcelona - Atletico Madrid maçında tam 8 gol var, kazanan yok! Sörloth son noktayı koydu...

Barcelona ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı. Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede tam 8 gol atıldı ve 4-4 sona erdi.
Barcelona'nın gollerini; 19'uncu dakikada Pedri, 21'inci dakikada Cubarsi, 41'inci dakikada İnigo Martinez ve 74'üncü dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Atletico Madrid'in golleri ise; 1'inci dakikada Julian Alvarez, 6'ıncı dakikada Antoine Griezmann, 84'üncü dakikada Marcos Llorente ve 90+3'üncü dakikada Alexander Sörloth'dan geldi.
Finale yükselen takımın belli olacağı rövanş karşılaşması 2 Nisan günü TSİ 22:30'da oynanacak.