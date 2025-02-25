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Giriş Tarihi: 26.2.2025 01:37

İspanya'da nefes kesen maç: Barcelona - Atletico Madrid maçında tam 8 gol var, kazanan yok! Sörloth son noktayı koydu...

İspanya Kral Kupası'nda yarı final maçında Barcelona, Atletico Madrid ile 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında oynanan maç pozisyon zenginliği ve atılan gollerle nefesleri kesti.

İspanya’da nefes kesen maç: Barcelona - Atletico Madrid maçında tam 8 gol var, kazanan yok! Sörloth son noktayı koydu...

Barcelona ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı. Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede tam 8 gol atıldı ve 4-4 sona erdi.

Barcelona'nın gollerini; 19'uncu dakikada Pedri, 21'inci dakikada Cubarsi, 41'inci dakikada İnigo Martinez ve 74'üncü dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri ise; 1'inci dakikada Julian Alvarez, 6'ıncı dakikada Antoine Griezmann, 84'üncü dakikada Marcos Llorente ve 90+3'üncü dakikada Alexander Sörloth'dan geldi.

Finale yükselen takımın belli olacağı rövanş karşılaşması 2 Nisan günü TSİ 22:30'da oynanacak.

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İspanya'da nefes kesen maç: Barcelona - Atletico Madrid maçında tam 8 gol var, kazanan yok! Sörloth son noktayı koydu...
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