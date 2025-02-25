Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK turladı, Sivasspor veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanab mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kaybetti.
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Brazao kaydetti. Bu sonucun ardından Bodrum FK adını çeyrek finale yazdırırken, Sivasspor ise kupaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
23. dakikada Ege Bilsel'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın sert şutunda, kaleci topu çeldi.
32. dakikada Sivasspor'da Emirhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Dimitrov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
38. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum atağında Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında ceza sahasına giren Brazao, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
68. dakikada Dimitrov'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Brazao'nun karşı karşıya pozisyonda şutunda, kaleci Nikolic topu çeldi.
Karşılaşmayı 1-0 önde tamamlayan Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale çıktı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen Savran
Net Global Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş (Dk. 90+3 Mustafa Özbay), Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Menig), Bieganski (Dk. 88 Barış Nazlı), Emre Gökay (Dk. 69 Sinan Kaya), Turgunboev, Pritchard (Dk. 88 Mehmet Talha Şeker), Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Celustka), Herelle, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Erkan Değişmez (Dk. 86 Cenk Şen), Brazao, Bardhi (Dk. 63 Ahmet Aslan), Mohammed, Dimitrov (Dk. 76 Okita), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Celal Dumanlı)
Gol: Dk. 38 Brazao (Sipay Bodrum FK)