Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK turladı, Sivasspor veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanab mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kaybetti.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Brazao kaydetti. Bu sonucun ardından Bodrum FK adını çeyrek finale yazdırırken, Sivasspor ise kupaya veda etti.