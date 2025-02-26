Didier Drogba'dan Jose Mourinho paylaşımı: "Babam ırkçı mı?"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Jose Mourinho'ya destek paylaşımında bulundu.
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar sarı-kırmızılı camia tarafından tepki toplamıştı.
MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI
Mourinho karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.
Portekizli teknik adamın bu açıklaması Galatasaray tarafından ırkçılık olarak algılanmış ve Mourinho'dan şikayetçi olunacağı açıklanmıştı.
DROGBA'DAN DESTEK
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Portekizli teknik adama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.
"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"
Didier Drogba yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sarı kırmızılı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en iyi kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz!
Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var.
Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir? Haydi çocuklar. "