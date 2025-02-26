Didier Drogba'dan Jose Mourinho paylaşımı: "Babam ırkçı mı?"

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Didier Drogba yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sarı kırmızılı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en iyi kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz!

Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var.

Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir? Haydi çocuklar. "