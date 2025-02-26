Galatasaray’da Alvaro Morata gelişmesi! Sahalara ne zaman dönüyor?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve sezonu kapatan Mauro Icardi, derbide forma giyemedi.
MORATA'NIN SON DURUMU BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı takımın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta sakatlanan Alvaro Morata'nın son durumu belli oldu.
Galatasaray'da Alvaro Morata bireysel saha ve koşu çalışmalarına başladı. İspanyol futbolcunun kısa süre içinde sahalara geri dönmesi bekleniyor.
5. YILDIZA İNANIYOR!
Ara transferde G.Saray'a katılan Alvaro Morata, sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalsa da 5. yıldıza inanıyor. Tecrübeli futbolcu, İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca'yı İstanbul'da konuk etti.
Türkiye'de çok iyi bir ortam bulduğunu belirten Morata, şunları söyledi: "Şu anda çok mutluyum, çok iyi bir ülke, inanılmaz bir kulüp ve iyi insanlar buldum. Herkes bana Türklerin harika olduğunu söylerdi, geldiğimde bunun daha da fazlası olduğunu anladım. Başka bir yerle kıyaslanamaz. Özellikle Avrupa'da... Gittiğiniz her yerde sizin takımınızı destekleyen biri oluyor."