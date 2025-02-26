Kenan Yıldız kaçırdı, Juventus kupa dışında kaldı!

İtalya Kupası'nda Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ile Empol, çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Mücadele, Allianz Stadı'nda oynandı.

Konuk Empoli, 24'üncü dakikada Youssef Maleh'in ceza sahası dışından attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Juventus'ta Khephren Thuram, 66'ncı dakikada skoru 1-1 getirdi. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

EMPOLI'NİN RAKİBİ BOLOGNA

Turu atlayacak ekibin belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında Empol, Juventus'a 4-2'lik üstünlük kurdu ve adını yarı finale yazdırdı. Empoli, yarı finalde Bologna'nın rakibi oldu.

KENAN YILDIZ PENALTI KAÇIRDI

Juventus'ta Dusan Vlahovic ve ikinci yarıda oyuna giren milli oyuncu Kenan Yıldız, seri penaltı atışlarında Empoli kalecisi Devis Vasquez'i geçemedi.