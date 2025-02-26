Real Madrid kupada avantajı eline aldı! Arda Güler 84 dakika sahada kaldı...

İspanya Kral Kupası'nda yarı finalde ilk maçlar oynandı. İlk yarı final maçında dün Barcelona ile Atletico Madrid 4-4 berabere kaldı. Diğer yarı final eşleşmesinin ilk maçında ise Real Sociedad ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Madrid temsilcisi, 19'uncu dakikada Bellingham'ın asisti ve Endrick'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol çıkmayınca Real Madrid rövanş öncesi avantajı eline aldı.

Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 84 dakika forma giydi. Rövanş mücadelesi 1 Nisan'da Santiago Bernabeu'da oynanacak.