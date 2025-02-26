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Giriş Tarihi: 27.2.2025 01:35

Real Madrid kupada avantajı eline aldı! Arda Güler 84 dakika sahada kaldı...

İspanya Kral Kupası'nda yarı final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı Endrick'in golüyle 1-0 yenerek ikinci maç öncesi avantajı eline aldı. Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler maça 11'de başladı.

Real Madrid kupada avantajı eline aldı! Arda Güler 84 dakika sahada kaldı...

İspanya Kral Kupası'nda yarı finalde ilk maçlar oynandı. İlk yarı final maçında dün Barcelona ile Atletico Madrid 4-4 berabere kaldı. Diğer yarı final eşleşmesinin ilk maçında ise Real Sociedad ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Madrid temsilcisi, 19'uncu dakikada Bellingham'ın asisti ve Endrick'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol çıkmayınca Real Madrid rövanş öncesi avantajı eline aldı.

Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 84 dakika forma giydi. Rövanş mücadelesi 1 Nisan'da Santiago Bernabeu'da oynanacak.

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Real Madrid kupada avantajı eline aldı! Arda Güler 84 dakika sahada kaldı...
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