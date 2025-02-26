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Giriş Tarihi: 26.2.2025 23:38

Şenol Güneş, İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi: "Seni kandırıyorlar"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Kupası'nda 5-2 kazandıkları Rizespor maçının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.

Şenol Güneş, İbrahim Hacıosmanoğlu’na seslendi: Seni kandırıyorlar

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Bordo-mavililer, grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.

"SENİ KANDIRIYORLAR"

Tecrübeli teknik adam, "Geçen hafta beni dolmuşa getirdiniz, konuştum. Hacıosmanoğlu başkanımı üzmüşüz, bana not attı. Hacıosmanoğlu'na söylüyorum; seni kandırıyorlar. Senin tarafsız olman lazım. Dikkat et. Başkana üzülüyorum, delikanlılığını biliyorum, dürüstlüğünü biliyorum." dedi.

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Şenol Güneş, İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi: "Seni kandırıyorlar"
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