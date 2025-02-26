Sivasspor’dan yabancı hakeme ret!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan yabancı hakem konusunda açıklama geldi. Başkan Bahattin Eken, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türk futbolunun içine sürüklendiği sürecin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Sivasspor Kulübü olarak daha önce çoğu kulüp gibi yabancı VAR hakemi uygulamasına onay verdiklerini anımsatan Eken, "Ancak geldiğimiz noktada bunun bir hata olduğunu açık yüreklilikle kabul ediyor ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNA HAKARETTİR"

Türk futbolunun kaderinin yabancı hakemlerin insafına bırakılacak kadar değersiz olmadığını savunan Eken, "Kendi hakemlerimize güvenmeyip çözümü yabancılarda aramak, sadece hakemlerimize değil, tüm Türk futboluna yapılmış bir hakarettir. Bu uygulama, dünya kamuoyu önünde futbolumuzun itibarını zedelemekte, Türkiye'yi kendi hakemini yetiştiremeyen bir ülke konumuna düşürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇÖZÜM YABANCI HAKEM DEĞİL"

Eken, hakem hatalarından dolayı en çok mağdur olmuş takımlar arasında yer aldıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Çözüm yabancı hakem değil, aksine kendi değerlerimize sahip çıkmaktır. Bu topraklarda binlerce vatan evladı gerektiğinde en adil ve en iyi şekilde maçları yönetebilecek bilgiye, birikime ve cesarete sahiptir. Yeter ki onlara güvenelim, yeter ki sistemimizi kendi öz evlatlarımızın yetişeceği şekilde inşa edelim. Sivasspor Kulübü olarak yabancı hakem uygulamasını reddettiğimizi ve bundan sonra maçlarımızda yabancı hakem istemediğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyorum. Türk futbolunun geleceği, ancak kendi hakemlerimize güvenerek ve onları destekleyerek inşa edilebilir."