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Giriş Tarihi: 26.2.2025 18:42 Son Güncelleme: 26.2.2025 18:54

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den flaş yabancı hakem talebi!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan tüm maçlarda yabancı hakemlerin görev alması için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş yabancı hakem talebi!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na bir talepte daha bulundu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de kalan tüm maçlarda yabancı hakemlerin görev almasını istedi.

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den flaş yabancı hakem talebi!
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