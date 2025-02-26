Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş yabancı hakem talebi!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na bir talepte daha bulundu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de kalan tüm maçlarda yabancı hakemlerin görev almasını istedi.

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti.