Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş yabancı hakem talebi!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na bir talepte daha bulundu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de kalan tüm maçlarda yabancı hakemlerin görev almasını istedi.
Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti.
AÇIKLAMA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2025
24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.
Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan… pic.twitter.com/8McVY9uxf5