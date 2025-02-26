Son dakika haberi: TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a müjde! Yabancı hakem kararı...

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, 25.hafta maçında 0-0 berabere kaldı. RAMS Park'ta oynanan maçı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetti.
Mücadeleyi yabancı hakemin yönetmesinin ardından Trabzonspor ve Beşiktaş da kalan derbi maçları için yabancı hakem talebinde bulundu.
Murat Özbostan: TFF'DEN VİNCİC'E TAM PUAN DERBİLERDE YABANCIYA DEVAM
Türkiye Futbol Federasyonu, Sloven Slavko Vincic'in performansından fazlasıyla memnun kaldı.. TFF Yönetim Kurulu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ünlü hakemin Galatasaray-Fenerbahçe maçını mükemmel yönettiği görüşünde birleşti..
Bugünkü yönetim toplantısında derbinin hakemiyle ilgili MHK'de bir analiz yapacak. Toplantıda, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yabancı hakem istekleri masaya yatırılacak.. TFF'nin bu taleplere olumlu yanıt vereceği öğrenilirken, bundan sonraki derbilerde yabancı hakem uygulaması devam edecek...
TFF kanadında bunlar yaşanırken, Vincic'in bundan sonra da UEFA ve ülkesinin uygun görmesi halinde derbi yönetmesi planlanıyor.. Genel olarak da Sloven hakemin performansı olumlu karşılandı..