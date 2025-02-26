Son dakika haberi: TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a müjde! Yabancı hakem kararı...

Bugünkü yönetim toplantısında derbinin hakemiyle ilgili MHK'de bir analiz yapacak. Toplantıda, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yabancı hakem istekleri masaya yatırılacak.. TFF'nin bu taleplere olumlu yanıt vereceği öğrenilirken, bundan sonraki derbilerde yabancı hakem uygulaması devam edecek...