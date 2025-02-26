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Giriş Tarihi: 26.2.2025 07:09

Son dakika haberi: TFF'den Trabzonspor ve Beşiktaş'a müjde! Yabancı hakem kararı...

Son dakika haberi: SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Slavko Vincic konusundaki kararını açıkladı. Özbostan, derbiler için yardımcı hakem uygulamasına da değindi.

Son dakika haberi: TFF’den Trabzonspor ve Beşiktaş’a müjde! Yabancı hakem kararı...

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, 25.hafta maçında 0-0 berabere kaldı. RAMS Park'ta oynanan maçı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetti.

Mücadeleyi yabancı hakemin yönetmesinin ardından Trabzonspor ve Beşiktaş da kalan derbi maçları için yabancı hakem talebinde bulundu.

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, yabancı hakem konusundaki son durumu ele aldı. İşte detaylar...

Murat Özbostan: TFF'DEN VİNCİC'E TAM PUAN DERBİLERDE YABANCIYA DEVAM

Türkiye Futbol Federasyonu, Sloven Slavko Vincic'in performansından fazlasıyla memnun kaldı.. TFF Yönetim Kurulu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ünlü hakemin Galatasaray-Fenerbahçe maçını mükemmel yönettiği görüşünde birleşti..

Bugünkü yönetim toplantısında derbinin hakemiyle ilgili MHK'de bir analiz yapacak. Toplantıda, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yabancı hakem istekleri masaya yatırılacak.. TFF'nin bu taleplere olumlu yanıt vereceği öğrenilirken, bundan sonraki derbilerde yabancı hakem uygulaması devam edecek...

TFF kanadında bunlar yaşanırken, Vincic'in bundan sonra da UEFA ve ülkesinin uygun görmesi halinde derbi yönetmesi planlanıyor.. Genel olarak da Sloven hakemin performansı olumlu karşılandı..

Diğer bir konu ise Mourinho'nun 4. hakem Kadir Sağlam'a söylediği, "İyi ki sizler yönetmediniz maçı, yoksa felaket olurdu" sözü de büyük rahatsızlık yarattı TFF'de.. Konuyla ilgili Kadir Sağlam'dan bilgi alınacak..

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Son dakika haberi: TFF'den Trabzonspor ve Beşiktaş'a müjde! Yabancı hakem kararı...
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