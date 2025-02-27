Derbi hakemi Vincic gözlerine inanamadı! "Gerilim filmi gibiydi"

ŞOKE OLDU

Deneyimli hakemin daha 2 önce yönettiği Bravo-Koper maçını izleyen biletli seyirci sayısı sadece 450'ydi. Vincic'in ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevli olduğunu duyduğu ve adeta şoke olduğu aktarıldı.

"HİÇ RASTLAMADIM"

Sloven hakemin şaşkınlığını eşini telefonla arayarak paylaştığı öğrenildi. Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili olarak, "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım." dediği ifade edildi.