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Giriş Tarihi: 27.2.2025 11:16

Derbi hakemi Vincic gözlerine inanamadı! "Gerilim filmi gibiydi"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşılaştı. 0-0 biten karşılaşmayı yöneten Slavko Vincic, maç öncesi duydularına inanamadı. İşte Sloven hakemi şaşkına çeviren o haber...

Derbi hakemi Vincic gözlerine inanamadı! Gerilim filmi gibiydi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren kritik mücadele 0-0 sona erdi.

Slavko Vincic, dev maç öncesi duydularına inanamadı. 5 günde 3 ayrı ülkede maça çıkan Slovenyalı hakemin derbide büyük şaşkınlık yaşadığı aktarıldı.
Derbide 32 bin 500 polisin görevli olduğunu öğrenen Slavko Vincic, kulaklarına inanamadı.

ŞOKE OLDU

Deneyimli hakemin daha 2 önce yönettiği Bravo-Koper maçını izleyen biletli seyirci sayısı sadece 450'ydi. Vincic'in ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevli olduğunu duyduğu ve adeta şoke olduğu aktarıldı.

"HİÇ RASTLAMADIM"

Sloven hakemin şaşkınlığını eşini telefonla arayarak paylaştığı öğrenildi. Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili olarak, "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım." dediği ifade edildi.

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Derbi hakemi Vincic gözlerine inanamadı! "Gerilim filmi gibiydi"
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