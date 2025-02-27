Derbi hakemi Vincic gözlerine inanamadı! "Gerilim filmi gibiydi"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren kritik mücadele 0-0 sona erdi.
Slavko Vincic, dev maç öncesi duydularına inanamadı. 5 günde 3 ayrı ülkede maça çıkan Slovenyalı hakemin derbide büyük şaşkınlık yaşadığı aktarıldı.
Derbide 32 bin 500 polisin görevli olduğunu öğrenen Slavko Vincic, kulaklarına inanamadı.
ŞOKE OLDU
Deneyimli hakemin daha 2 önce yönettiği Bravo-Koper maçını izleyen biletli seyirci sayısı sadece 450'ydi. Vincic'in ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevli olduğunu duyduğu ve adeta şoke olduğu aktarıldı.
"HİÇ RASTLAMADIM"
Sloven hakemin şaşkınlığını eşini telefonla arayarak paylaştığı öğrenildi. Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili olarak, "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım." dediği ifade edildi.