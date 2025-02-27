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Giriş Tarihi: 27.2.2025 21:26

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman, felç belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Zeman, kardiyolojik ve nöroradyolojik testlerden geçecek.

AA
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

İtalya basını, güç kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan Zdenek Zeman'ın felç şüphesiyle Roma'da bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu belirtilen 77 yaşındaki Çek teknik adamın kardiyolojik ve nöroradyolojik testlerden geçeceği kaydedildi.

Kariyeri boyunca İtalya'da Parma, Lazio, Roma ve Napoli başta olmak üzere birçok takım çalıştıran Zeman, 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Son olarak Pescara'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, Şubat 2024'te sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı
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