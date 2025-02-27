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Giriş Tarihi: 27.2.2025 11:01 Son Güncelleme: 27.2.2025 11:01

Galatasaray'a müjdeli haber! Korlulan olmadı...

Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, Eren Elmalı ve Roland Sallai'nin son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda korkulan olmadı. İşte Galatasaray'ın sakatlık raporu...

Galatasaray’a müjdeli haber! Korlulan olmadı...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kritik mücadele 0-0 sona ererken sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray'a sakat oyuncularından birer birer iyi haberler geldi. Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 3 oyuncu da sağlık ekibi tarafından detaylı tetkiklerden geçirildi. Sol bek Eren Elmalı'da da Macar yıldız Sallai'de de herhangi bir soruna rastlanmadı.

VICTOR OSIMHEN'İN DURUMU

En çok merak edilen konu şüphesiz Victor Osimhen'in durumuydu. Fenerbahçe derbisinde kenara alınan ve tedavisi kulübede başlayan Nijeryalı yıldızın MR'ı çekildi. Sonucu temiz çıkan 26 yaşındaki santrforun ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'a müjdeli haber! Korlulan olmadı...
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