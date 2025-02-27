Galatasaray’a müjdeli haber! Korlulan olmadı...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kritik mücadele 0-0 sona ererken sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray'a sakat oyuncularından birer birer iyi haberler geldi. Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 3 oyuncu da sağlık ekibi tarafından detaylı tetkiklerden geçirildi. Sol bek Eren Elmalı'da da Macar yıldız Sallai'de de herhangi bir soruna rastlanmadı.