Galatasaray’a müjdeli haber! Korlulan olmadı...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kritik mücadele 0-0 sona ererken sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Galatasaray'a sakat oyuncularından birer birer iyi haberler geldi. Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 3 oyuncu da sağlık ekibi tarafından detaylı tetkiklerden geçirildi. Sol bek Eren Elmalı'da da Macar yıldız Sallai'de de herhangi bir soruna rastlanmadı.
VICTOR OSIMHEN'İN DURUMU
En çok merak edilen konu şüphesiz Victor Osimhen'in durumuydu. Fenerbahçe derbisinde kenara alınan ve tedavisi kulübede başlayan Nijeryalı yıldızın MR'ı çekildi. Sonucu temiz çıkan 26 yaşındaki santrforun ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi.