Galatasaray'da kritik viraj! "Çok dikkat etmeliler"

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, ardından Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Mart ortasındaki milli ara öncesinde RAMS Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, daha sonra sırasıyla ligde ilk 3 için mücadele veren Samsunspor ve Beşiktaş'la dış sahada oynayacak. Zorlu fikstüre takımını hazırlamaya çalışan teknik direktör Okan Buruk, 6 puanlık avantajı kaybetmeden ligin son haftalarına girmek istiyor. Galatasaray şampiyonun belli olacağı mayıs ayında Trabzonspor ve Göztepe'ye konuk olacak. Sezonu evindeki Başakşehir maçıyla tamamlayacak.

BİR GÖRÜŞ: DİKKAT ETMELİLER



BÜLENT TİMURLENK: "Ligin 3/2'si geride kaldığında fotoğrafa bir bakalım… Namağlup ancak sezon boyunca kalesini gole kapattığı maç sayısı geçen sezonu fazlasıyla aratan 6 puan önde bir Galatasaray var. Okan Buruk, son 20 deplasmanda 19 galibiyet aldı. Bu, Buruk ve takımı için bir referans ama garanti değildir. Galatasaray'ın 2025 yılında oynadığı maçlardaki futbol kalitesini Kasımpaşa karşılaşmasından itibaren yukarıya çekmesi gerekiyor. Artık haftada bir maçı var.

Teknik kadro ve futbolcular, gece hayatlarına dikkat edecek, iyi dinlenecek ve kendilerine sunulan yeni tesislerde çok çalışacaklar. Evet fikstür zorlu ama Galatasaray'ın elindeki kadro fizik ve kondisyon olarak düşmediği sürece her 90 dakikaya favori çıkabilecek kapasiteye sahip.

En azından milli araya kadar Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar, Galatasaray'ı ilgilendirmiyor. Zaten herkes kendi 90 dakikasına baksa sezondaki iki derbinin 180 dakikası sonrasında bu kadar kıyamet kopmaz. Okan Buruk, hücumdaki üretkenliği artırmak zorunda. Lemina ile savunmanın önüne duvar ördü ama hâlâ Victor Osimhen'in iştahlı oyununu doyurabilecek pas kalitesi ortada yok."