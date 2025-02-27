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Giriş Tarihi: 27.2.2025 11:38

Galatasaray'dan Fenerbahçeli iki futbolcuya şikayet! TFF'ye başvuru yapıldı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynanan maç 0-0 sona erdi. Karşılaşma sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Cimbom, sarı-lacivertli iki futbolcudan şikayetçi oldu. İşte detaylar...

Galatasaray’dan Fenerbahçeli iki futbolcuya şikayet! TFF’ye başvuru yapıldı...

Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken sarı-kırmızılı takım, dikkat çeken bir hamle yaptı.

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat'tan şikayetçi oldu.

Galatasaray, Mert Hakan için uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle TFF'ye başvururken, İrfan Can Eğribayat ise maç sonunda ettiği küfür sebebiyle şikayet edildi.

Şikayet dosyasında Icardi'nin aldığı ceza emsal olarak gösterildi. Mauro Icardi geçen sezon oynanan Ankaragücü maçında rakip tribünlere yaptığı hareket sonrası PFDK'ye sevk edilmiş ve 1 maç men cezası almıştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçeli iki futbolcuya şikayet! TFF'ye başvuru yapıldı...
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