Galatasaray’dan Fenerbahçeli iki futbolcuya şikayet! TFF’ye başvuru yapıldı...

Galatasaray, Mert Hakan için uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle TFF'ye başvururken, İrfan Can Eğribayat ise maç sonunda ettiği küfür sebebiyle şikayet edildi.

Şikayet dosyasında Icardi'nin aldığı ceza emsal olarak gösterildi. Mauro Icardi geçen sezon oynanan Ankaragücü maçında rakip tribünlere yaptığı hareket sonrası PFDK'ye sevk edilmiş ve 1 maç men cezası almıştı.

