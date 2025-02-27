Rangers, Fenerbahçe maçı için taraftarlarına Ramazan uyarısı yaptı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin İskoç rakibi Rangers Kulübü'nde Ramazan ayı uyarısı geldi. Taraftarlara yapılan bilgilendirmede Ramazan ayı ile ilgili hassasiyete dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.Ziyaretimiz 28 Şubat 2025 günü başlayacak Ramazan ayına denk geliyor. Bu durumun yolculuk yapacak taraftarlarımızı etkilemesini beklemiyoruz ancak yerel geleneklere lütfen saygı gösterin.* Gündüz vakti dışarıda yemekten, içmekten, sigaradan ve sakız çiğnemekten sakının. Barlar ve restoranlar gün içinde açık olacak.* Halka açık yerlerde yüksek sesle müzik dinlemekten veya dans etmekten sakının.* Topluluk içinde küfür etmeyin.