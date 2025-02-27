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Giriş Tarihi: 27.2.2025 19:08

Selçuk İnan: "Kazanmak isterdik ama olmadı"

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Teknik Direktör Selçuk İnan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak isterdik ama olmadı. Bizim önceliğimiz ligde kalmak. Çok zor bir dönem başlıyor." dedi.

DHA
Selçuk İnan: Kazanmak isterdik ama olmadı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İnan, maça iyi başladıklarını ama rakibe pozisyon verince cezalandırıldıklarını ifade etti.

"KAZANMAK İSTERDİK AMA OLMADI"

İnan, "Kazanmak isterdik ama olmadı. Bizim önceliğimiz ligde kalmak. Çok zor bir dönem başlıyor. Rakiplerimiz güçlü ve biz bunun farkındayız. Kendi gücümüzü de biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. Hedefimiz takımı ligde tutabilmek ve tüm çalışmamızı bu yönde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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Selçuk İnan: "Kazanmak isterdik ama olmadı"
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