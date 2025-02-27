Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde derbi heyecanı! İşte kurada seri başı olan takımlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Kupada gruplarını ilk sırada bitiren Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor çeyrek finalde seri başı olacak.

İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise gruplarını ikinci sırada bitirerek kurada seri başı olarak yer alamayacak.

Kupada takımlar kendi grubunda yer alan ekiplerle eşleşemeyecek. Bu sebeple, C Grubu'nu ikinci tamamlayan Galatasaray, çekilecek kura sonrasında A Grubu lideri Trabzonspor, B Grubu lideri Fenerbahçe veya D Grubu lideri Beşiktaş'tan biriyle eşleşecek.

Galatasaray, tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final müsabakasına deplasmanda çıkacak. Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.

KURA ÇEKİMİ 6 MART'TA

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.