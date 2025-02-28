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Giriş Tarihi: 28.2.2025 10:33

Fenerbahçe'de sakatlık: İki hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık yaşayan Levent Mercan, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe’de sakatlık: İki hafta sahalardan uzak kalacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.

3 kulvarda da yoluna devam eden sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi. Sezon başında Karagümrük'ten alınan Levent Mercan, bu sezon 10 resmi maçta 558 dakika süre alırken ligde son üç maça 11 başlamıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, idmanda büyük bir şanssızlık yaşadı.

Gaziantep kadrosunda yer almayan sol bekin, 2 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi. İsmi Avrupa listesinde olmayan Levent, lig ve kupada görev alabiliyor.

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Fenerbahçe'de sakatlık: İki hafta sahalardan uzak kalacak
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