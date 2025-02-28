Fenerbahçe'den açıklama: "Henüz anlaşma sağlanmadı"

Fenerbahçe Kulübü, stadyum isim sponsorluğuyla iligli dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, henüz herhangi bir firma ile anlaşma sağlanmadığı belirtildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

"Bugün basında yer alan, Kulübümüzün stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yaptığına dair bazı haberler üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

Kurum ismi ve sponsorluk ücretleri verilerek kesinleşmiş gibi haberleştirilen stadyum isim sponsorluğu konusunda yer alan bu haberlerin aksine şu ana kadar gerçekleşen bir anlaşma söz konusu değildir.

Kulübümüzün stadyum isim sponsorluğu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir."