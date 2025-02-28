Fenerbahçe’den Mourinho’nun cezası için hamle! Başvuru yapılacak...

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, "Tahkim Kuruluna gideceğiz. Cezanın da düşürüleceğine inancımız tam" dedi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Teknik Direktör Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık (2+2) cezaya ilişkin açıklamalarda bulunan Alper Alpoğlu, "İki ayrı maddeden sevk yapılmıştı. Bununla ilgili olarak da (2+2) iki ayrı ceza verildi. Bir eylemden dolayı 4 maç ceza verilmedi. Bunu hukuksuz buluyoruz ve bununla ilgili itirazlarımızı yapacağız. Öncelikle bu konuya açıklık getirmek istiyorum.

Derbide rakibimiz yine alışkın olduğumuz şekilde bir sözcüğü anlamından saptırıp, hiçbir şekilde hukuki dayanağı olmayan, hiçbir dayanağı olmayan şekilde gündemi, toplumu üç gündür anlamsız bir şeyle meşgul ediyor. Bundan dolayı da TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bazı kayıtlar yapıldı. Dün de kararlar açıklandı.

'ALINAN KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINAN KARARLAR DEĞİL'

Alınan kararlar, oy birliği ile alınan kararlar değil. Zaten hukuki bulmuyoruz. Hocamızın kullanmış olduğu sözcüğün -ne bir hakaret, ne bir kötü söz, ne bir sportmenliğe aykırı açıklama- hiçbir şekilde bu tanımlara girdiğini düşünmüyoruz. Bunun özellikle Avrupa'da daha çok kullanılan bir deyim olduğunu defalarca söyledik. Ancak rakibin yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde hocamız bu tarz bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Kararın da zaten oy çokluğuyla alındığını biliyoruz. PFDK'daki üyelerin de her birinin aynı görüşte olmadığını biliyoruz. Bununla ilgili karşı oy atan üyeler olduğunu da biliyoruz.

'HOCAMIZIN KULLANDIĞI KELİMELER NE BİR HAKARET NE DE SPORTMENLİĞE AYKIRI'

Kesinlikle hocamızın kullanmış olduğu kelimenin ne bir hakaret ne de sportmenliğe aykırı bir açıklama olduğunu düşünmüyoruz.

Biz bununla ilgili Tahkim Kuruluna gideceğiz. Cezanın da düşürüleceğine inancımız tam" şeklinde konuştu.

Jose Mourinho'nun sevk edildiği maddelere ilişkin soruya ise Alper Alpoğlu TRT Spor yayınında verdiği cevapta; "'PFDK'nın kararını hukuksuz buluyoruz.' derken bunlara da değinerek söylüyoruz. 41. maddeden, hakaretten bir sevk yapıp onu 38. maddeden, daha sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan ceza veriyorlar. PFDK'nın tabii ki böyle bir yetkisi var ama bunu da PFDK'nın içindeki üyeler oy çokluğuyla alıyor, onlar da farklı görüşlerde. Herkesin aynı görüşte olmadığı, farklı görüşlerde olduğu ancak sonucunda çok ağır bir cezayla karşı karşıya kaldığımız bir durum söz konusu. Siz de fark etmişsiniz bazı hukuksuz durumları. Bununla ilgili ivedi bir şekilde Tahkim Kurulu başvurumuzu yapacağız. Hocamızın hiçbir cezaya tabi kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Başvurumuzu yapacağız. Bununla ilgili olarak da Tahkim Kurulu'nun en doğru kararı vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.