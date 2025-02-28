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Giriş Tarihi: 28.2.2025 18:32 Son Güncelleme: 28.2.2025 18:37

Fenerbahçe'den stat sponsorluğu için açıklama!

Fenerbahçe Spor Kulübü, stadyum isim sponsorluğu hakkında açıklama yayınladı.

Fenerbahçe’den stat sponsorluğu için açıklama!

Süper Lig devi Fenerbahçe, stat isim sponsorluğu için görüşmelerin sürerken herhangi bir anlaşma sağlanmadığını duyurdu.

İşte yapılan o açıklama:

''Bugün basında yer alan, Kulübümüzün stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yaptığına dair bazı haberler üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

Kurum ismi ve sponsorluk ücretleri verilerek kesinleşmiş gibi haberleştirilen stadyum isim sponsorluğu konusunda yer alan bu haberlerin aksine şu ana kadar gerçekleşen bir anlaşma söz konusu değildir.

Kulübümüzün stadyum isim sponsorluğu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir.''

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Fenerbahçe'den stat sponsorluğu için açıklama!
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