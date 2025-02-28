Hakim Ziyech, Al-Duhail’e transfer olma sebebini açıkladı!

Galatasaray'dan devre arasında Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olan Hakim Zİyech açıklamalarda bulundu.
Faslı yıldız Katar temsilcisine transfer olma sebebini açıkladı.
"KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM"
Hakim Ziyech yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Takım içinde sıcak bir şekilde karşılandım. Buradaki herkes harika. Gelir gelmez kendimi evimde hissettim. Bu, her oyuncunun adaptasyonunu kolaylaştıran bir durum.
"BURAYA GELME SEBEBİM..."
Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buraya takım arkadaşlarıma yardım etmek ve kulübün beklentilerini karşılamak için geldim.
Takıma yardım etmek ve hazır olmak için çok çalışıyorum. Kulübe ve lige uyum sağlayıp yavaş yavaş ilerleyeceğime inanıyorum."