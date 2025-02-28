Hakim Ziyech, Al-Duhail’e transfer olma sebebini açıkladı!

"BURAYA GELME SEBEBİM..."

Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buraya takım arkadaşlarıma yardım etmek ve kulübün beklentilerini karşılamak için geldim.

Takıma yardım etmek ve hazır olmak için çok çalışıyorum. Kulübe ve lige uyum sağlayıp yavaş yavaş ilerleyeceğime inanıyorum."