Lundstram, Şenol Güneş ile kendine geldi!

8 NUMARADA YENİDEN DOĞDU

Çaykur Rizespor maçının ardından "Bu değişim için Şenol Güneş'e teşekkür etmeliyim. Bana detaylı bir şekilde neleri doğru, neleri yanlış yaptığımı anlattı" diyen Lundstram, usta teknik adamın dokunuşuyla 'golcü 8 numara' kimliğine büründü.

Kısa süre önce adı ayrılacak isimler arasında yer alsa da hocasının yüzünü kara çıkarmayan 31 yaşındaki orta saha, son haftalarda Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere ağları 3 kez havalandırdı. Böylelikle geçen sezon Rangers'taki performansını da (2 gol) şimdiden geride bıraktı.