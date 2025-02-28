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Giriş Tarihi: 28.2.2025 16:26 Son Güncelleme: 28.2.2025 16:27

Neymar'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! Real Madrid sözleri gündem oldu...

Brezilyalı yıldız Neymar, Barcelona'ya transfer olmadan önce Bayern Münih ve Real Madrid'den teklif aldığını açıkladı. İşte tüm açıklamaları...

Neymar’dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! Real Madrid sözleri gündem oldu...

Brezilyalı yıldız Neymar, dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu. Tecrübeli oyuncu, Barcelona'ya imza atmadan önce Bayern Münih ve Real Madrid'den teklif aldığını söyledi.

Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, "Real Madrid'den gelen teklif açık bir çekti, bana istediğimi alabileceğimi söylediler. Real Madrid'de üç kat daha fazla para kazanabilirdim ama tüm kalbimle Barcelona'yı seviyordum. Ronaldinho, Barcelona'da oynamıştı ve ben de Messi ile birlikte oynamak istiyordum." dedi.

"GUARDIOLA BENİ ARADI VE..."

Pep Guardiola'nın Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Alman ekibinden teklif aldığını söyleyen Neymar, "Pep Guardiola ile birlikte neredeyse Bayern Münih'e gidiyordum. Pep bana, 'Seninle sözleşme imzalamak istiyorum. Hangi kulübe gidersem gideyim seni yanımda götürmek istiyorum. Seni dünyanın en iyi oyuncusu yapacağım." dedi. Bana bir kağıt parçası gösterdi, bilgisayarını açtı ve nerede oynayacağımı söyledi." açıklamasını yaptı.

Neymar, "Pep ayrıca, "Eğer bir sezonda 60 gol atmazsan adımı değiştireceğim" dedi. Hangi takım olduğunu sordum ama söyleyemeyeceğini söyledi ama sonra onu ikna ettim ve 'Bayern'e imza atacaksın' dedi. Ama ben sonunda Barcelona'ya imza atmaya karar verdim ifadelerini kullandı.

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Neymar'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! Real Madrid sözleri gündem oldu...
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