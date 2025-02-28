Son dakika haberi: Süper Lig devinden Piatek atağı! İlk görüşme yapıldı...

Başakşehir formasıyla bu sezon adından söz ettiren Polonyalı golcü Krzysztof Piatek yaz transfer döneminde Süper Lig devinin yolunu tutabilir.
TRABZONSPOR BOMBASI
Ajansspor'un haberine göre Trabzonspor, Braga'nın Banza için talepleri sonrası için dümeni Piatek'e kırdı.
ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKIYOR
Karadeniz devinde teknik direktör Şenol Güneş'in de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon şu ana kadar 37 maça çıktı ve 28 gol atıp 5 asist kaydetti.
Tecrübeli yıldızın Başakşehir ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.