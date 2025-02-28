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Giriş Tarihi: 28.2.2025 22:59 Son Güncelleme: 28.2.2025 23:50

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Piatek atağı! İlk görüşme yapıldı...

Son dakika haberi: Bu sezon Rams Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla damga vuran Krzysztof Piatek için flaş bir iddia ortaya atıldı. Trendyol Süper Lig devinin Polonyalı golcüyü radarına aldığı ve ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. İşte flaş hamlenin detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig devinden Piatek atağı! İlk görüşme yapıldı...

Başakşehir formasıyla bu sezon adından söz ettiren Polonyalı golcü Krzysztof Piatek yaz transfer döneminde Süper Lig devinin yolunu tutabilir.

TRABZONSPOR BOMBASI

Ajansspor'un haberine göre Trabzonspor, Braga'nın Banza için talepleri sonrası için dümeni Piatek'e kırdı.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

İddialara göre bordo-mavililerin, İstanbul ekibiyle bir ön görüşme yaptığı kaydedildi.

ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKIYOR

Karadeniz devinde teknik direktör Şenol Güneş'in de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon şu ana kadar 37 maça çıktı ve 28 gol atıp 5 asist kaydetti.

Tecrübeli yıldızın Başakşehir ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfermarkt verilerine göre, Piatek'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro olarak gözüküyor...

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Son dakika haberi: Süper Lig devinden Piatek atağı! İlk görüşme yapıldı...
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