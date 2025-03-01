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Giriş Tarihi: 1.3.2025 16:46 Son Güncelleme: 1.3.2025 16:47

Adana Demirspor- Bodrum maçında talihsiz olay!

Trendyol Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Bodrum FK maçında bir sakatlık yaşandı.

Adana Demirspor- Bodrum maçında talihsiz olay!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor evinde Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.

Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.

Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Mustafa Uğur Eser oyuna dahil oldu.

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Adana Demirspor- Bodrum maçında talihsiz olay!
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