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Giriş Tarihi: 1.3.2025 19:40

Alagöz Holding Iğdır FK: 1 - Ahlatçı Çorum FK: 0

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Ahlatçı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

AA
Alagöz Holding Iğdır FK: 1 - Ahlatçı Çorum FK: 0

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Ahlatçı Çorum FK'yi 1-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 14. dakikada Bruno kaydetti.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Süleyman Bahadır, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 65 Regattin), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dk. 78 Semih Akyıldız), Mert Çölgeçen (Dk. 66 İbrahim Akdağ), Cebrail Karayel (Dk. 25 Serkan Asan), Conte, Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Avramovski (Dk. 65 Muammer Sarıkaya)

Ahlatçı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Atakan Akkaynak (Dk. 77 Diniyev), Verheydt, Tunahan Ergül (Dk. 63 Avounou), Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 63 Ali Akman), Atakan Cangöz (Dk. 83 Kadir Seven), Eren Karadağ (Dk. 83 Atila Turan)

Gol: Dk. 14 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Landre, Dk. 41 Atakan Cangöz, (Çorum FK), Dk. 90+5 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

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Alagöz Holding Iğdır FK: 1 - Ahlatçı Çorum FK: 0
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