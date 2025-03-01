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Giriş Tarihi: 1.3.2025 20:47

Galatasaray'a güzel haber! Antrenmanlara başladı...

Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takıma yıldız isimden iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan golcü oyuncu takımla çalışmalara başladı.

AA
Galatasaray’a güzel haber! Antrenmanlara başladı...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Alvaro Morata'da bugünkü idmanda yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu ayrıca imaj değişikliğine gitti. Morata'nın saçlarını sarıya boyaması dikkat çekti.

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Galatasaray'a güzel haber! Antrenmanlara başladı...
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