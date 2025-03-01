Galatasaray’a güzel haber! Antrenmanlara başladı...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Alvaro Morata'da bugünkü idmanda yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu ayrıca imaj değişikliğine gitti. Morata'nın saçlarını sarıya boyaması dikkat çekti.